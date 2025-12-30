Kamuoyunda uzun yıllardır Hamas’ın askeri kanadının sesi olarak bilinen Ebu Ubeyde’nin hayatını kaybettiği bilgisi doğrulandı. Gelişmenin ardından Ebu Ubeyde’nin kim olduğu, Hamas içindeki rolü ve geçmişi yeniden merak konusu oldu.

Katar merkezli yayın yapan Al Jazeera Mubasher üzerinden paylaşılan duyuruda, Kassam Tugayları’nın askeri ve siyasi yapısında kritik görevler üstlenen bazı isimlerin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada Hamas'ın resmi sözcüsü olarak tanınan Ebu Ubeyde’nin de hayatını kaybedenler arasında olduğu ifade edildi. Duyuruda Hamas lider kadrosunda yer alan Muhammed el-Sinvar ve Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şebana’nın da öldüğü bilgisi paylaşıldı.

EBU UBEYDE KİMDİR?

Ebu Ubeyde, Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın uzun yıllar boyunca sözcülüğünü yapan ve Hamas'ın kamuoyundaki en bilinen isimlerinden biri olarak tanınan bir isimdi.

Gerçek adının Huzeyfe Abdullah el-Kahlut olduğu bilinen Ebu Ubeyde, 1984 yılında Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda dünyaya geldi. Eğitimini Birleşmiş Milletler’e bağlı UNRWA okullarında tamamladıktan sonra Gazze İslam Üniversitesi’nde Kur’an-ı Kerim tefsiri alanında yüksek lisans yaptı.

2000 yılında başlayan İkinci İntifada sürecinde Hamas ve Kassam Tugayları saflarına katılan Ebu Ubeyde, Hamas'ın medya ve iletişim yapılanmasında aktif rol üstlendi. İlk kez 2004 yılında İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine yönelik operasyonları sırasında kameralar karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. 2005’ten itibaren ise Kassam Tugayları’nın resmi askeri sözcüsü olarak görev yaptı. Güvenlik gerekçeleriyle yüzünü gizleyerek yaptığı açıklamalarla tanındı.

Sözcülük görevi süresince İsrail askerlerinin esir alınması gibi kritik gelişmeleri kamuoyuna duyuran Ebu Ubeyde, Hamas’ın askeri mesajlarının hem bölgesel hem de uluslararası alanda duyurulmasında önemli bir rol oynadı.

Kassam Tugayları tarafından yapılan son açıklamalarda, Ebu Ubeyde’nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği doğrulanırken Hamas'ın sözcülüğünün bundan sonraki dönemde de “Ebu Ubeyde” adıyla sürdürüleceği belirtildi.

