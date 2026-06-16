Edirne’de yolcu minibüsünün tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edirne’de Keşan-Gelibolu kara yolunda İzzetiye Kavşağı yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Keşan istikametinden Gelibolu yönüne seyreden S.Ü. yönetimindeki yolcu minibüsü, aynı yönde ilerleyen B.C. idaresindeki tıra bağlı dorsenin arkasına çarptı.

Edirne’de feci kaza! Yolcu minibüsü tıra çarptı, 16 kişi yaralandı

14 KİŞİ YARALANDI

Korkunç kazada sürücülerle birlikte 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne’de feci kaza! Yolcu minibüsü tıra çarptı, 16 kişi yaralandı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastaneye giderek yaralıları ziyaret eden Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, yaralıların son durumu hakkında bilgi aldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Edirne’de feci kaza! Yolcu minibüsü tıra çarptı, 16 kişi yaralandı

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