Edirne’de feci kaza! Yolcu minibüsü tıra çarptı, 16 kişi yaralandı
Edirne’de yolcu minibüsünün tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Kaza, İzzetiye Kavşağı yakınlarında Keşan istikametinden Gelibolu yönüne seyreden bir yolcu minibüsünün, aynı yönde ilerleyen tıra bağlı dorsenin arkasına çarpmasıyla gerçekleşti.
- Kazada sürücülerle birlikte toplam 14 kişi yaralandı.
- Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne’de Keşan-Gelibolu kara yolunda İzzetiye Kavşağı yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.
Keşan istikametinden Gelibolu yönüne seyreden S.Ü. yönetimindeki yolcu minibüsü, aynı yönde ilerleyen B.C. idaresindeki tıra bağlı dorsenin arkasına çarptı.
14 KİŞİ YARALANDI
Korkunç kazada sürücülerle birlikte 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hastaneye giderek yaralıları ziyaret eden Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, yaralıların son durumu hakkında bilgi aldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.