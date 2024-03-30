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Edirne'de kan donduran cinayet! JASAT dedektifleri faili yakaladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Edirne&#039;de kan donduran cinayet! JASAT dedektifleri faili yakaladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de 10 gündür kayıp olan şahıs, üzerine koyun ölüsü atılmış şekilde toprağa gömülü olarak bulundu. Kan donduran cinayet JASAT dedektifleri tarafından çözüldü. Cinayeti işlediği düşünülen köyde hayvan ağılında çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de kan donduran cinayet... Hıdırağa köyünde tek başına yaşayan 51 yaşındaki Hamit Kır adlı kişi 10 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Köyün muhtarı tarafından jandarmaya yapılan kayıp başvurusu soncunda Hamit Kır'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Hamit Kır'ın cesedi, üzerine koyun ölüsü atılmış bir şekilde toprağa gömülü olarak bulundu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, kan donduran cinayeti çözdü.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA TRANSFERİ YAPILDI

İddiaya göre, köyde hayvan ağılında çırak olarak çalışan olayın şüphelisi İ.T. tarafından köylülere, kayıp olan Hamit Kır’ın kendisine cep telefonundan mesaj atarak yurt dışında olduğunu söylediği ve kayıp olan Hamit Kır’ın bir ay burada kalacağını ifade ettiğini belirttiği öğrenildi.

Edirne'de kan donduran cinayet! JASAT dedektifleri faili yakaladı - 1. Resim

Şüpheli İ.T’nin kayıp başvurusunun ardından memleketi Gaziantep’e gittiği, buradan da kayıp şahsın telefonundan bazı köylülere mesaj atarak yurt dışında olduğunu söylediği ifade edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.T’nin üzerinde kayıp şahsın telefonu bulunurken, kayıp Hamit Kır’ın banka hesap hareketlerinden bir gün içinde yaklaşık 500 bin TL para transferi yaptığı tespit edildi.

CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ ŞEKİLDE BULUNDU

Jandarma ekiplerinin yaklaşık bir haftadır köy merasında arama yaptığı kayıp Kır’ın cesedi, Küçükdöllük Köyü Göleti yakınlarında toprağa gömülü şekilde bulundu. Cesedin üzerine birkaç koyun ölüsü atıldığı tespit edildi. Hamit Kır’ın cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edirne'de kan donduran cinayet! JASAT dedektifleri faili yakaladı - 2. Resim

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ve köyü adeta günlerce didik arayarak geniş çaplı arama yapan Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, aynı köyde bir hayvan ahırında çırak olarak çalışan şüpheli İ.T.’yi gözaltına aldı. Gözaltında bulunan olayın şüphelisi İ.T., jandarmadaki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.Edirne'de kan donduran cinayet! JASAT dedektifleri faili yakaladı - 3. Resim

Adliyeye sevk edilen İ.T'nin mahkemesi devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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