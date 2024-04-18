Ekipleri şoke eden tamirhane baskını: Hepsi lüks araç çıktı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Mersin'de bir tamirhaneye operasyon düzenleyen ekipler gözlerine inanamadı. Baskında parçalara ayrılmış gümrük kaçağı lüks araçlar bulundu. Yedek parça için kullanılan araçlarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir tamirhaneye operasyon düzenledi.
Adreste, yedek parça olarak satışa sunulması için parçalanan gümrük kaçağı 2 otomobil ve 2 cip ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı