Ekipleri şoke eden tamirhane baskını: Hepsi lüks araç çıktı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Nisan 2024 15:01 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 15:05 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Mersin'de bir tamirhaneye operasyon düzenleyen ekipler gözlerine inanamadı. Baskında parçalara ayrılmış gümrük kaçağı lüks araçlar bulundu. Yedek parça için kullanılan araçlarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.