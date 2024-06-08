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Elazığ'da nehre giren çocuk kayboldu! Ekipler harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Palu ilçesinde bulunan Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk gözden kayboldu. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne giden 14 yaşındaki B.S. serinlemek için 'yüzmek yasaktır' tabelasının olduğu suya girdi. Talihsiz genç bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da nehre giren çocuk kayboldu! Ekipler harekete geçti - 1. Resim

İddiaya göre, boğulma tehlikesi geçiren diğer arkadaşları, korktukları için sudan çıkıp evlerine geçerek kimseye durumdan bahsetmedi.

Elazığ'da nehre giren çocuk kayboldu! Ekipler harekete geçti - 2. Resim

AFAD, UMKE, TAMGAKUT HAREKETE GEÇTİ

Ailesinin uzun süre haber alamamasının üzerine arkadaşlarının yanına gitmesi sonucu B.S.'nin suda kaybolduğu öğrenildi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri sevk edildi. Dünden itibaren arama kurtarma ekiplerinin B.S.'yi arama bulma çalışmaları devam ederken yakınları da nehir kenarında kendisinden gelecek mutlu haberi beklemeye başladı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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