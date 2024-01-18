Elektrik arızası için gittiler, karşılarına dev bir ayı çıktı

18 Ocak 2024 15:38 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 15:41

Geçen hafta bölgede 4 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu.

zellikle yüksek kesimlerde kar yağışı adeta hayatı durma noktasına getirdi. Yüksekova Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'ye (VEDAŞ) bağlı arıza ekipleri Dağlıca köyüne gittikleri sırada bir ayının kar içinde ilerlediğini görerek o anları kayıt altına aldı.

Dev aynın kış uykusundan uyandığını sandıklarını söyleyen ekipler, “Kesinlikle böyle birşey yok. Biz de arızaya gidiyorduk. O sırada dev ayının kardan yürüdüğünü gördük hemen kayıt altına aldık. Ayının o haline baya şaşırdık” ifadelerini kullandı.