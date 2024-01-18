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    • - Güncelleme Tarihi:

    Elektrik arızası için gittiler, karşılarına dev bir ayı çıktı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünde elektrik arızasına giden, VEDAŞ ekiplerinin karşısına dev bir ayı çıktı.

    Elektrik arızası için gittiler, karşılarına dev bir ayı çıktı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Geçen hafta bölgede 4 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu.

    Elektrik arızası için gittiler, karşılarına dev bir ayı çıktı

    zellikle yüksek kesimlerde kar yağışı adeta hayatı durma noktasına getirdi. Yüksekova Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'ye (VEDAŞ) bağlı arıza ekipleri Dağlıca köyüne gittikleri sırada bir ayının kar içinde ilerlediğini görerek o anları kayıt altına aldı.

    Elektrik arızası için gittiler, karşılarına dev bir ayı çıktı

    Dev aynın kış uykusundan uyandığını sandıklarını söyleyen ekipler, “Kesinlikle böyle birşey yok. Biz de arızaya gidiyorduk. O sırada dev ayının kardan yürüdüğünü gördük hemen kayıt altına aldık. Ayının o haline baya şaşırdık” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Elektrik arızası için gittiler, karşılarına dev bir ayı çıktı
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