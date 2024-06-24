Emekli profesörün kabus evliliği! 'Karımı benden uzaklaştırın' davası

Emekli diş hekimi Prof. Dr. Mehmet A., evli olduğu kadından şiddet gördüğünü iddia ederek konuyu yargıya taşıdı. Mahkemeye verilen dilekçede, "Aylin A., ‘Boşanacağımızı ailemle paylaşırsan seni uyurken bıçaklayıp öldürürüm’ diyerek ölümle tehdit etmiştir" denildi. Mahkeme talebi kabul ederek 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Bir üniversitede protez bölüm başkanlığı yaptıktan sonra emekli olan diş hekimi Prof. Dr. Mehmet A. 2015’te Aylin A. adlı kadın ile ikinci evliliğini yaptı.

Emniyete ve aile mahkemesine sunulan dilekçelerde yer alan iddiaya göre, Prof. Mehmet A., evlendikten bir süre sonra eşinde öfke problemi olduğunu fark ettiğini öne sürdü.

'EŞİNİ TOPLUM İÇİNE ÇIKAMAYACAK HALE GETİRMİŞTİR'

Hürriyet'in haberine göre, Aylin A.’nın eşinin yüzünü, boynunu ve kollarını tırmaladığının öne sürüldüğü dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi:

“Mehmet A., bir daha aynı davranışta bulunması halinde şikâyetçi olacağını eşine söylemiştir. Eşinin yüzünü, gözünü morartan, kafasına sert cisimlerle vuran Aylin A., ölümcül sonuçlara neden olabilecek beyin kemik ödemi oluşmasına neden olmuş, eşini toplum içine çıkamayacak hale getirmiştir.

Mehmet A.’nın bu evliliği daha fazla yürütemeyeceğini ve boşanmak istediğini söylemesi üzerine Aylin A. bu defa tehditlerde bulunmuştur. Aylin A., ‘Boşanacağımızı ailemle paylaşırsan seni uyurken bıçaklayıp öldürürüm’ diyerek ölümle tehdit etmiştir. Aylin A.’nın derhal eşiyle yaşadığı konuttan uzaklaştırılmasını istiyoruz.”

Talebi kabul eden Aile Mahkemesi, Aylin A.’ya 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.