Emine Erdoğan: İsrail Filistin’de açıkça insanlık suçu işliyor, insanlığın tüm değerlerini katlediyor!

10 Aralık 2023 13:18 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 13:45

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail, Filistin'deki kanlı saldırılarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Paylaşımında İsrail'in Filistin'deki katliamlarına değinen Emine Erdoğan, "İnsan hakları ayaklar altına alınıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK DENİLDİĞİNDE AKAN SULARIN DURMASI GEREKİRKEN..."

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda; dünyada barışı ve düzeni tesis etmek amacıyla 75 yıl önce imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yıl dönümünün, Gazze'de insan hakları ayaklar altına alınırken karşılandığını belirtti.

"Çocuk" denildiğinde akan suların durması gerektiğini ifade eden Emine Erdoğan, "İki aydır kefenlere sarılı Gazzeli masum çocukların görüntüleriyle sarsılıyoruz" ifadesini kullandı.

"İSRAİL AÇIKÇA İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR"

Paylaşımında 'herkes için eşit ve adil bir dünya düzeni' temennisinde bulunan Emine Erdoğan, dünyanın Gazze'deki saldırılara ses çıkarmadığını ifade ederek, “İsrailli bir Bakan, Gazze’ye atom bombası atmayı ‘seçeneklerden birisi’ olarak değerlendirirken sesini çıkarmayan dünya, evrensel insan haklarından nasıl bahsedebiliyor?" dedi.

Emine Erdoğan, paylaşımının devamında şunları söyledi:

"İsrail, Filistin’de açıkça küresel insani değerlere ve uluslararası hukuka karşı gelerek insanlık suçu işliyor. Sadece kadınları, çocukları, yaşlıları değil insanlığın tüm değerlerini katlediyor. Türkiye olarak her yerde, her kurum ve araç ile bu zulmü dünyaya duyurmaya, suçluları haykırmaya, seslerimizi barış için birleştirmeye devam edeceğiz. Mazlumun, masumun, mültecinin, ihtiyaç sahibinin din, dil, ırk temelli farklılıklar üzerinden okunmadığı, herkese eşit ve adil davranıldığı bir dünya düzeni dileğiyle."