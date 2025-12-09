Narkotik baskınında açılan ateş sonucu özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gözaltına alınan 5 kişinin işlemleri devam ederken, şehit Albayrak'ın katilinin evinde 90 santimetre uzunluğunda kılıç, Uzak Doğu kökenli savaş aleti olan 'karambit' ve hassas terazi bulundu. Kardeşinin evinden ise uyuşturucu çıktı. İşte detaylar...

İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen narkotik operasyonunda özel harekât polisi Emre Albayrak’ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan Ramazan A.’nın ailesinden gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Dün sabah saatlerinde Çekmeköy Aydınlar Mahallesi’ndeki bir adrese gerçekleştirilen operasyonda, evden açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma ve gözaltı işlemlerine devam ediyor.

Aile apartmanında yaşadıkları belirlenen şüpheliler Çetin A. ve eşi, Ramazan A.’nın babası Cemal A. ile eşi ve saldırı sonrasında polisle girdiği çatışmada öldürülen Ramazan A.’nın eşi, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin yarın İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Operasyonda şehit düşmüştü! Şehit Emre Albayrak tekbirlerle uğurlandı

KAPIYI ARALAYIP ATEŞ AÇMIŞ

Soruşturma kapsamında, operasyon ekibinin zil çalmasına rağmen kapının açılmadığı, koçbaşıyla müdahale edecekleri sırada Ramazan A.’nın kapıyı aralayarak polislere ateş ettiği belirlendi. Açılan ateşte Emre Albayrak ağır yaralandı. Yapılan incelemede saldırganın polislere toplam 11 el ateş ettiği tespit edildi.

Emre Albayrak'ı şehit edenler suç makinesi çıktı! 90 santimlik kılıç, karambit, uyuşturucu...

KILIÇ, SAVAŞ BIÇAĞI VE HASSAS TERAZİ BULUNDU

Ramazan A.’nın dairesinde yapılan aramada bir tabanca, hassas terazi, 90 santimetre uzunluğunda sarı renkli bir kılıç ve “karambit” olarak bilinen Uzak Doğu kökenli savaş bıçağı bulundu.

Baba Cemal A.’nın odasındaki çelik kasada bir tabanca ve uzun namlulu bir silaha ait şarjör ele geçirildi.

Çetin A.’nın dairesinde ise satışa hazır halde uyuşturucu madde tespit edildi.

Emre Albayrak'ı şehit edenler suç makinesi çıktı! 90 santimlik kılıç, karambit, uyuşturucu...

NE OLMUŞTU?

Emniyet ekiplerince, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve dün sabah 07.30 sıralarında narkotik operasyonu yapılmış, evden açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Cemal A.’nın “kasten yaralama” başta olmak üzere çeşitli suçlardan 21 kaydının, saldırgan Ramazan A.’nın ise “bilişim yoluyla hırsızlık”, “tehdit”, “hakaret” gibi suçların da bulunduğu 10 kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.

Şehit Emre Albayrak’ın evli olduğu, mesleğe 6 yıl önce Hakkari’de başladığı ve 2022’den bu yana İstanbul’da görev yaptığı öğrenilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın devam eden bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilen arama sırasında meydana geldiğini açıklamıştı.

Şehit düşen özel harekât polisi Emre Albayrak

Haberle İlgili Daha Fazlası