Dün sabah İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Emre Albayrak, bugün silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan şehit polis memuru Emre Albayrak için dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tören sonrasında şehit polis Albayrak'ın naaşı, tören mangasınca araca konulmak üzere silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşındı. Duygusal anların yaşandığı görüntüler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Şehit Emre Albayrak'ın naaşı Arnavutlar Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Özel Harekat Daire Başkanı Ünsal Hayal, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehidin annesi Aslıhan Albayrak, babası Ramazan Albayrak, eşi İrem Albayrak ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde düzenlenen narkotik operasyonu sırasında baskın yapılan evden polis ekiplerine açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

