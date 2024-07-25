Enver Paşa nefreti: Bu ilde çocuklara 'Enver' ismi koyulmuyor

Birinci Dünya Savaşı'nda Sarıkamış'ta 90 bin şehit vermemize sebep olan İttihatçı Enver Paşa'ya olan nefret Kars'ta devam ediyor. Şehirde yeni doğan çocukların hiçbirine "Enver" ismi koyulmuyor.

Tarihin en soğuk taarruzu Sarıkamış... Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman hayranı Enver Paşa, 90 bin kişilik orduyu, bir hayal uğruna ölüme yolladı. 110 yıl önce yokluk içinde gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı hala yürekleri dağlamaya devam ediyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti mensubu Enver Paşa'ya olan nefretin ateşi ise sürüyor. Kars'ta hâlâ yeni doğan çocuklara 'Enver' ismi koyulmuyor.

90 BİN ASKERİ SOĞUKTA ÖLÜME YOLLADI

Ardahan ve Kars'ı işgalden kurtarmak isteyen Enver Paşa, Sarıkamış Harekâtı kapsamında Allahuekber Dağları'na binlerce Türk askerini gönderdi. Kış şartlarına uygun teçhizat verilmeyen Türk askerleri, Ruslara karşı her ne kadar kahramanca savaşsa da, Enver Paşa'nın kararları nedeniyle soğuğa karşı dayanamayarak şehit oldu.

ERMENİLERİN RUSLARIN YAPMADIĞI SOYKIRIMI YAPTI

İttihatçı Enver Paşa verdiği kararla Ermenilerin, Rusların yapmadığı soykırımı kendi askerlerine yaptı. Allahuekber Dağları'nda şehit düşen 90 bin askerden geriye kalanlar Kars'taki Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

Şehit düşen bir asker mektupta, "Aş yemeden günler geçiriyoruz. Üzerimiz ince üşüyoruz." sözleriyle Enver Paşa'nın ihmalkârlığını gözler önüne seriyor.

ANADOLU'DA ANALAR BİR BİR AĞLADI

Ağlunu Enver Paşa'nın emriyle Sarıkamış'a gönderen bir anne ise gönderdiği mektupta düşman askerini dahi düşünüyor. Oğluna ördüğü yün çorabın onu soğuktan koruyacağına ve sağ salim döneceğine inanan anne mektupta, "Analar bir bir ağlıyor Anadolu'da. Çok oğul gitmiş diyorlar. Kızma ama gavurun anasını da düşünür oldum ben. Ah ana olmak ne zor bu cihanda?" diyor.

TARİHE ORDUSUNUN BAŞINDA DURMAYAN KOMUTAN OLARAK GEÇTİ

90 bin askeri Allahuekber Dağları'na yeterli yiyecek ve kışlık kamuflaj olmadan ölüme gönderen Enver Paşa, tarihe ordusunun başında durmayan komutan olarak geçti. Enver Paşa'nın hocası Hasan İzzet Paşa, harekatın kışın başlamasına itiraz ettiği biliniyor. Hasan İzzet Paşa'nın çektiği telgraflarda "Karakış başlamıştır. Bu koşullar altında, bu mevsimde bir ordu harekâtı iyi sonuç vermez" uyarılarına İttihatçı Enver Paşa, çok sinirlenerek "Eğer hocam olmasaydınız, sizi idam ettirirdim" sözleriyle karşılık veriyor.

KARS'TA ÇOCUKLARIN İSMİNE ENVER ADI VERİLMİYOR

İttihatçı Enver Paşa'nın 90 bin askeri ölüme göndermesi Kars'ta hala öfkeye yol açıyor. Öyle ki Kars'ta yeni doğan hiçbir bebeğe 'Enver' adı verilmiyor.