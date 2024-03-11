Erdoğan, İzmir mitinginde CHP’ye yüklendi: Çıkar kavgası içindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek “Özgür Efendi, Türk filmindeki ‘Mazlum’ karakterine döndü. Her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor” dedi. Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitinglerine İzmir’de devam etti. ‘’31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak’’ diyen Erdoğan ‘’İzmir’in yatırım eksikliklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz’’ ifadesini kullandı. Gündoğdu Meydanı’ndaki mitinge katılımın 100 bin olduğunu ifade eden Erdoğan, CHP’ye Özgür Özel üzerinden yüklendi. Erdoğan, Özel’e gelenin gidenin posta koyduğunu söyledi. İşte Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar:

‘MAZLUM’ KARAKTERİNE DÖNDÜ

CHP’nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi’den rol çalıyor.

Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle aslında Özgür Efendi’ye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. Ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak, ‘fikrimizi kendisine verip zayi etmek’ istemiyoruz. Özgür Efendi bir diğer Türk filmindeki ‘Mazlum’ karakterine döndü. Her canı sıkılan gelip kendisine tekme tokat dalıyor.

YARIM GÜN MESAİ YAPIYOR

Anlaşılan Bay Kemal’in ahı kurultayın üzerinden henüz dört ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı. Tabii bir de İstanbul’dan kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran, ‘tutmayın küçük enişteyi’ karakteri var. Kibirli bir eda ile ha bire atıp tutuyor. Ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor.

Hükûmet olarak İzmir’e verdiğimiz destekler, yereldeki umursamazlık ve beceriksizlik sebebiyle arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi.

Bu güzel şehir bir asır önce düşmandan kurtuldu ancak hizmet fukaralarından kurtulamadı. Yetki verdiğiniz bu kişiler, soruyorum ne yaptı? Terör örgütleri ile gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Atatürk maskesi takıp yattılar.

HAYAT BİÇİMİYLE DERDİMİZ YOK

Onca yılın ardından artık kimsenin hayat biçimiyle derdimizin olmadığını herhâlde kabul etmeyen kalmamıştır. Amacımızın insanımızın huzur, güven ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes görmüştür.

BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Biz size inanıyoruz. Siz de bize inanıyor musunuz? Mesele yok. Şayet aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz, hiç çekinmeyin. Yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim. Biz kendimize işte bu kadar güveniyoruz.

HASSASİYETLER İSTİSMAR EDİLİYOR

Bütün bunlara rağmen hâlâ korku siyasetiyle iradenize ipotek koymaya çalışanlar varsa emin olun tek dertleri sizin bu hassasiyetinizi istismar etmektir. Bizim öyle bir gündemimiz yok.

ERDOĞAN’DAN RAMAZAN MESAJI

Ramazan ayı sebebiyle bir mesaj yayınlayan Erdoğan, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun” dedi.