Cumhur İttifakı’nın Türkiye için büyük şans olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, “Cumhur İttifakı olmasaydı Türkiye büyük badirelerle karşı karşıya kalırdı” dedi. Erdoğan Türkiye’nin çok kritik süreçten geçtiğini de belirterek, “Dikkatliyiz, oyunlara gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

EMRAH ÖZCAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında Suriye’deki son gelişmelerden, Terörsüz Türkiye sürecine gündemdeki birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye yolunda provokasyonlara karşı çok dikkatli olduklarını belirten Erdoğan, Suriye konusunda da, “Zalim yönetim devrildi, zulüm bitti” değerlendirmesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhur İttifakı’nın Türkiye için büyük bir şans olduğunu dile getiren Erdoğan, “Ülkemiz açısından hayati bir süreç yürütüyoruz. Cumhur ittifakı olmasaydı Türkiye büyük badirelerle karşı karşıya kalırdı. Bu yüzden son günlerde süreç baltalanmaya, akamete uğratılmaya çalışılabilir. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz, bu tuzaklara düşmeyeceğiz ve tüm bunlara dikkat edeceğiz” dedi.

Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da önemli mesajlar: Cumhur İttifakı geleceğimizi kurtardı

DAHA ÇOK KENETLENECEĞİZ

“Muhalefetin ne hâlde olduğu görüldükçe Cumhur İttifakı’nın önemi daha da ortaya çıkıyor” diyen Erdoğan, “Biz muhalefetin vizyonsuzluğuna takılı kalmayacağız, önümüze bakacağız. Daha fazla kenetlenerek, toplumun her kesimini kucaklayacak olumlu ve pozitif mesajlarla ilerlememiz gerekiyor” diye konuştu.

YENİ BİR SURİYE KURULUYOR

Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye’deki son gelişmelerle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: 40 yıldır başımıza bela olan terörden ülkemizi Allah’ın izniyle kurtaracağız, sağduyu ile süreci tamamlayacağız. Suriye’deki gelişmelerle birlikte bu sürecin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Suriye’deki sürecin sivillere zarar verilmeden yönetilmesi, kan dökülmeden meselenin halledilmesi çok önemli.

TERÖR NEFES ALMAMALI

“Bölgede terör örgütlerine nefes aldırılmamalı. Suriye’de yönetim güçlendikçe devrimin bereketini göreceğiz. Kürt kardeşlerimiz yeni Suriye’nin asli parçası oluyor, hakları en üst seviyede teslim ediliyor. Zalim yönetim devrildi, zulüm bitti. Bölge tamamen terörden arındırıldığında Suriye’nin kazananı Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

PROVOKASYONLARA DİKKAT

Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu yerin özgürlüğüne kavuşmasının kıymetli olduğunu dile getiren Erdoğan, son dönemde yaşanan provokasyonlara karşı MKYK üyelerini uyardı. Türk milletinin bayrak konusunda tarih boyunca çok hassas olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz devletimize, bayrağımıza, vatanımıza yönelen her tehdide hassasiyet gösteririz, asla taviz vermeden mücadele ederiz” açıklamasında bulundu.

