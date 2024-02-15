Erdoğan'dan, Baltacı için AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Şubat 2024 22:50 - Güncelleme: 15 Şubat 2024 22:55 - Güncelleme:

Taziye Ziyareti, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Beyoğlu'nda geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 43 yaşında hayata veda eden Baltacı'nın tabutuna omuz veren Erdoğan, bugün de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu.