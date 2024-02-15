Erdoğan'dan, Baltacı için AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Beyoğlu'nda geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 43 yaşında hayata veda eden Baltacı'nın tabutuna omuz veren Erdoğan, bugün de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, 5 gün önce Beyoğlu'nda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek isterken bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
AK Parti'yi hüzne boğan kaybın ardından Baltacı Fatih Camisi'nden ebediyete uğurlanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz vermişti.
ERDOĞAN'DAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NA TAZİYE ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de cenazesine katıldığı Baltacı için AK Parti İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, taziye ziyaretini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kabaktepe paylaşımına, "Kutlu davamızda yıllardır beraber yol yürüdüğümüz değerli arkadaşımız Fatma Sevim Hanımefendi'nin taziyesi için İstanbul İl Başkanlığımıza teşrif eden, her zaman varlığıyla bizlere yol gösteren, vefasını üzerimizden hiç eksiltmeyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımızı ve hürmetlerimizi sunarız." notunu düştü.
Kabaktepe, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve parti teşkilatlarına başsağlığı diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı