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    • Haberler > Gündem > Erdoğan'dan CHP seçmenine önemli mesaj: Umutsuzluğa kapılmayın alternatifsiz değilsiniz

    Erdoğan'dan CHP seçmenine önemli mesaj: Umutsuzluğa kapılmayın alternatifsiz değilsiniz

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan&#039;dan CHP seçmenine önemli mesaj: Umutsuzluğa kapılmayın alternatifsiz değilsiniz
    Haber, Gönderme, Etiket, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler öncesinde partilerine yönelik umutlarını kaybeden CHP seçmenine önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan aday krizlerinin ardından yerel seçim için önemli bir açıklama yaptı. CHP'liler başta olmak üzere muhalefet partisi seçmenine seslenen Erdoğan, "Asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz." dedi.

    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "CHP’li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz.

    Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz.

    AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir.

    Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız.

    "Gerçek Belediyecilik" vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız. Sizin kaygılarınızı istismar edenlere…

    “Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz” dayatmasında bulunanlara… Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere...

    “Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz” sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim.

    Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere…

    Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart’ta hep beraber gösterelim."

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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