Erdoğan’dan CHP’ye: Faşizm kalıntıları pusuda bekliyor

Erzurum’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgürlük ortamı bize altın tepside sunulmadı. Hangi bedellerle elde edildiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor.” dedi. Aynı zamanda ‘‘Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’na katılan Erdoğan “Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, bütün toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız. Muhalefet çalışanlarımızı ve emeklilerimizi bize karşı kışkırtmak için meydanlarda atıp tutuyorlar ama mahkeme kapılarını aşındırmaktan da maalesef geri durmuyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum mitinginde vatandaşlarla buluştu. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’na milletvekilliğinde yüzde 67, Cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oy oranıyla destek verdikleri için Erzurumlulara teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

ALTIN TEPSİDE SUNULMADI

Cumhur İttifakı ve AK Parti, bu milletin kökü Peygamber efendimize ve milletimizin binlerce yıllık tarihine uzanan bir medeniyet davasının bugünkü temsilcileridir. Bizim talip olduğumuz tek miras işte bu medeniyet davasının mirasıdır. Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Üzüntümüz, kazanarak, davasına katkıda bulunmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla Altılı Masalara oturanlaradır.

Özgürlük ortamı bize altın tepside sunulmadı. Hangi bedellerle elde edildiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor."

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’nda konuştu. Öne çıkanlar şöyle:

Çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın öneminin farkındayız. Bu anlayışla bir sosyal koruma ücreti olan ve çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil eden asgari ücret 17 bin TL’ye çıktı. Yaklaşık %100 oranında artış oldu. Asgari ücret desteğini 700 TL’ye çıkardık. Memurlarımızın aylıklarında ise 2024 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte %50’ye yakın bir rakamla en düşük memur maaşı 2002 yılına göre reel olarak %300 oranında, nominal olarak ise 84 kat artış gösterdi. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen ücretlerde de çok önemli iyileştirmeler yaptık.

MUHALEFET İPTAL ETTİRDİ

Olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek, emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de %50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.

Ülkemiz ve milletimiz yararına attığımız her müspet adımda olduğu gibi burada da muhalefetin engellemeleri ile karşılaşıyoruz. Yedinci dönem kamu toplu sözleşmesi ile üye sayısı %2’yi geçen sendikaların mensuplarına aylık 538 TL ödeme yapılıyordu ancak bu düzenleme ana muhalefet partisinin başvurusu ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İkramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimiz maalesef 345 TL daha az aylık alacak. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Bu yanlışın müsebbiplerine sizler de gereken cevabı vermelisiniz.