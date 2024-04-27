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Erdoğan'dan Libya Merkez Bankası Başkanı ile kritik görüşme

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erdoğan&#039;dan Libya Merkez Bankası Başkanı ile kritik görüşme

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Kebir'i kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini aktardı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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