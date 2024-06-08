Erzincan İliç'te toprak altında kalan son işçiye ulaşıldı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında heyelan sonucu toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı.
Erzincan İliç’te 13 şubat günü heyelan faciası yaşanmış 9 işçi toprak altında kalmıştı. Acı olayın üstünden geçen 116 gün sonra toprak altındaki son işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
TOPRAK ALTINDAKİ SON İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İliç'te dün yoğun toprak kütlesinin altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştı. Bugün ise son işçinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Toprak altında kalan 9 işçinin isimleri ise şöyle:
Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi