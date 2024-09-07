Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erzurum Kop Tüneli'nde göçük! 1 ölü 2 yaralı

Erzurum Kop Tüneli'nde göçük! 1 ölü 2 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum Kop Tüneli&#039;nde göçük! 1 ölü 2 yaralı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum-Bayburt sınırındaki Kop Tüneli'nde göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan işçilerden 1'i hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi

Erzurum-Bayburt sınırındaki Kop Tüneli'nde göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan işçilerden 1'i hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ


Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sularında yapımı Bayburt Group İnşaat tarafından devam eden Kop Tüneli'de bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan işçiler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 işçiden M.B. isimli işçinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı işçilerin tedavileri sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galler Premier Ligi 1992 yılında kuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı tamamlandı! Murat Kurum'dan İBB'ye sert uyarı - GündemİBB'ye "Uyarıyorum" resti!CHP'de tüzük değişikliği! 28 maddelik taslak kabul edildi - Gündem28 maddelik taslak kabul edildiEsenyurt'ta saldırgan polis ekiplerine silah çekti - GündemEsenyurt'ta saldırgan polis ekiplerine silah çektiÖfkeli kadın kafede adama tabancayla kurşun yağdırdı - GündemÖfkeli kadın kafede adama tabancayla kurşun yağdırdıCHP Tüzük Kurultayı'nda 'Kılıçdaroğlu' krizi - GündemCHP Tüzük Kurultayı'nda 'Kılıçdaroğlu' kriziDuruşma için yeni tarih! Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ertelendi - GündemEylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ertelendi
Sonraki Haber Yükleniyor...