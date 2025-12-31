Esenyurt'ta bir kahve firmasına ait fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bir kahve firmasına ait fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Köprü ve otoyollara zam! İşte yeni tarifeler

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası