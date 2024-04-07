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Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 30'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenyurt&#039;ta şüpheli ölüm: 30&#039;uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta 24 yaşındaki Dilara K. 39 katlı binanın 30'uncu katından düştü. Dilara'nın cansız bedenini kız kardeşi buldu. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Dilara'nın kız kardeşi ve arkadaşı cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Esenyurt'un Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinden bulunan bir sitede gece saatlerinde şüpheli ölüm yaşandı. İddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan 24 yaşındaki Dilara K. henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.

Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve vatandaşlar, Dilara K.’yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 30'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilara K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İncelemelerin ardından Dilara K.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ: KIZ KARDEŞİ VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen kardeşi ve kız arkadaşının cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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