Esenyurt'ta zehir tacirlerine büyük darbe! 144 kilogram uyuşturucu ele geçti

Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli ise yakalandı.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor, operasyonlar peş peşe geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da düzenlenen son operasyonlara dair bilgi verdi.

Yerlikaya, Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini belirterek, operasyonda 5 şüphelinin de yakalandığını kaydetti.

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ilçesinde iki araç ve bir adrese yönelik operasyon düzenledik.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimizi tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."