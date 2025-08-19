Eski belediye başkanı hayatını kaybetti! Beyin kanaması geçirmişti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Alaplı eski Belediye Başkanı Sedat Atalay, beyin kanaması nedeniyle 25 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesi eski belediye başkanı ve ANAP İlçe Başkanı Sedat Atalay, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 25 gündür tedavi gördüğü Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) hayatını kaybetti.
CUMA GÜNÜ DEFNEDİLECEK
Atalay’ın cenazesi, 22 Ağustos 2025 Cuma günü Alaplı Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyük Tekke Köyü Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar