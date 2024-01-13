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Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti
Kaynak: TGRT Haber / Düzenleyen: Fatih Uğur
Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, bu sabah hayatını kaybetti. Eymür, Çam Sakura Hastanesi’nde KOAH tedavisi görüyordu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.
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Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
Kaynak: TGRT Haber
Kaynak: TGRT Haber