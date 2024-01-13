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    Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti

    Kaynak: TGRT Haber / Düzenleyen:

    Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, bu sabah hayatını kaybetti. Eymür, Çam Sakura Hastanesi’nde KOAH tedavisi görüyordu.

    Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti
    Gündem Haberleri  / TGRT Haber

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: TGRT Haber
    MİT
    Haberler > Gündem > Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti
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