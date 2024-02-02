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    • Eskişehirlileri alarma geçiren patlama sesleri! Valilik'ten açıklama geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Eskişehirlileri alarma geçiren patlama sesleri! Valilik&#039;ten açıklama geldi
    Eskişehir, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Eskişehir'de duyulan patlama sesi paniğe neden olunca Valilik'ten açıklama geldi. Patlama sesinin 1’inci Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan havalanan test uçuşundaki bir jet motorlu uçağının yol açtığı ‘sonik patlama’ olduğu ve devam edebileceği kaydedildi.

    Eskişehir’de öğle saatlerinde kentin birçok yerinden patlama sesi duyuldu. Paniğe neden olan ses sosyal medyada gündem olunca Eskişehir Valiliği'nden açıklama geldi. 

    Valilik, patlama sesinin test ve tecrübe uçuşundaki bir jet motorlu uçağın, ses hızını aşmasıyla meydana gelen ‘sonik’ patlama olduğunu kaydetti.

    Açıklamada, “İlimiz 1’inci Ana Jet Üssü Komutanlığı tarafından bugün saat 16.00’a kadar emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirilecektir. Bu kapsamında saat 11.00 sularında hissedildiği gibi sonik patlama sesi duyulabilecektir. Kamuoyuna saygılarla duyurulur” denildi.

    SONİK PATLAMA NEDİR?

    Jet motorlu uçağı, ses hızını geçtiğinde süpersonik hıza ulaşır. Sonik patlama da uçağın ses hızından daha hızlı bir biçimde hareket etmesi sonucu oluşan, gök gürültüsüne benzer şiddetli bir ses patlamasıdır.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    Eskişehir
    Haberler > Gündem > Eskişehirlileri alarma geçiren patlama sesleri! Valilik'ten açıklama geldi
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