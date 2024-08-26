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Estetik uzmanından 'Meral Akşener' paylaşımı! Sosyal medyada reklam yüzü oldu

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Estetik uzmanından &#039;Meral Akşener&#039; paylaşımı! Sosyal medyada reklam yüzü oldu

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İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, ünlülerin estetik uzmanı olarak bilinen Dermatolog Dr. Ali Şahan’ın kliniğinde yüzüne bazı estetik operasyonlar yaptırmıştı. Doktor Şahan, Akşener'in fotoğrafını sosyal medyada reklam olarak paylaştı.

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda Dermatolog Dr. Ali Şahan’ın kliniğine gitmiş ve yüzüne bazı estetik operasyonlar yaptırmıştı.

Birçok ünlü ismin tercih ettiği ve 'ünlülerin estetik uzmanı' olarak bilinen Dermatolog Dr. Ali Şahan, Akşener ile çektirdiği fotoğrafı "İyi ki geldiniz" notu ile sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

SPONSORLU REKLAM OLARAK PAYLAŞTI

Şahan bu kez de fotoğrafı 'sponsorlu reklam' olarak paylaştı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Estetik uzmanından 'Meral Akşener' paylaşımı! Sosyal medyada reklam yüzü oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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