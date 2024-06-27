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Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis: Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkısı çok büyük

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis: Türkiye&#039;nin Avrupa&#039;nın güvenliğine katkısı çok büyük
Estonya, Türkiye, Nato, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa için önemine değinen Karis, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." dedi.

Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısına katıldı.

Türkiye'nin NATO ve Avrupa için önemine değinen Karis, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile müttefikliklerinin devam ettiğini belirten Karis, "Türkiye, hiçbir zaman Estonya'daki Sovyet işgalini tanımamıştır. Bu bizler için gerçekten ikili ilişkilerimizin omurgasını oluşturuyor. Türkiye ve Estonya NATO çerçevesinde müttefikler. Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis: Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkısı çok büyük - 1. Resim

Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirten Karisi, AB üyeliğine destek verdi. İsrail'in saldırıları altında direnen Filistin'e de destek veren Karisi, yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

"Son derece güzel bir karşılamayla karşı karşıyayız. Çok teşekkürler ev sahipliğiniz için. Burada son derece önemli vesile ile bulunuyoruz. Türkiye-Estonya dostluğunun 100. yıldönümünü kutluyoruz. İyi ilişkilerin devamı, dostluğumuzun devamı bizim için çok kıymetli. Kültür alanındaki paylaşımlar ilişkilerimizi daha da güçlü kılıyor. Türkiye'deki dostlarımıza bir hediye olarak birkaç hafta önce Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde özel bir konser düzenledik. Estonya Flormoni Oda Orkestrası eserler sergiledi. Gerçekten güzel bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda bu vesile ile harika Türk lezzetlerini tadabileceğimiz bir akşam yemeği yiyeceğiz. 1 Aralık 1924 tarihinde imzalayan Türkiye-Estonya dostluk anlaşması çerçevesinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik."

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis: Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkısı çok büyük - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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