Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis: Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkısı çok büyük

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa için önemine değinen Karis, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." dedi.

Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısına katıldı.

Türkiye'nin NATO ve Avrupa için önemine değinen Karis, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile müttefikliklerinin devam ettiğini belirten Karis, "Türkiye, hiçbir zaman Estonya'daki Sovyet işgalini tanımamıştır. Bu bizler için gerçekten ikili ilişkilerimizin omurgasını oluşturuyor. Türkiye ve Estonya NATO çerçevesinde müttefikler. Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirten Karisi, AB üyeliğine destek verdi. İsrail'in saldırıları altında direnen Filistin'e de destek veren Karisi, yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.