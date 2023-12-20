Ev sahibinin elinden kaçan hırsız kıskıvrak yakalandı

20 Aralık 2023 18:41 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 18:42

Burdur’da 19 Aralık tarihinde Emek Mahallesi 22053 Sokak üzerinde bulunan bir apartmana giren kadın hırsız, ilk olarak ayakkabılıkta bulunan yedek anahtarlıkla girdiği Ali Belenkuyu’ya ait evden 80 bin TL değerinde altın ve 150 dolar parayı çaldı. Ardından apartmanda bulunan Ömer Arslan’ın evine aynı yöntemle giren hırsız, o sırada evde bulanan Arslan tarafından yakalanarak eve kilitlendi.

ÇALDIĞI ALTIN VE PARALARLA YAKALANDI

Hırsız evdeyken Ömer Arslan ve Hatice Çiçek balkonda ekiplerin gelmesini beklerken, yedek anahtarla kapıyı açan hırsız evden kaçtı. Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve teknik takip sonucu hırsızın R.K. (26) isimli kadın olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucu R.K. çaldığı altın ve paralar ile yakalanarak gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanda, dün bir dairede ziynet eşyası ile bir miktar dövizi çaldıktan sonra ayakkabılıkta bulduğu anahtarla alt kattaki daireye giren hırsız, evde karşılaştığı ev sahibi ve ev sahibinin yardıma çağırdığı komşusunun elinden kaçmayı başarmıştı.