Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu olacak, yeni afet sigortası yolda
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortasının ardından evi olan herkesi ilgilendiren yeni bir sigorta için çalıştıklarını duyurdu. Bakan Şimşek, bu yılın sonunda zorunlu afet sigortası getirmek istediklerini söyleyerek, detayları anlattı.
Türkiye'nin yüreği asrın felaketiyle yandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Depremin ardından hükümet kentsel dönüşüm başta olmak üzere önlemlerine hız verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda atılacak önemli bir adımı daha duyurdu. Bakan Şimşek, yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getireceklerini söyledi.
Bakan Şimşek bugün 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Deprem sigortasının kapsamının çok dar olduğunu söyleyen Şimşek, "Bu yıl içerisinde, 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortası sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak" dedi.
TÜRKİYE DEPREM ÜLKESİ, BAŞKA SEÇENEK YOK
Depreme dayanaklı binaların tasarımlarının oluşturulmasının önemine işaret eden Şimşek, "Türkiye büyük bir oranda deprem ülkesi. Depremle yaşamak dışında bir seçeneğimiz yok. Onun için de mutlaka dirençli yapıları inşa etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
Şimşek, zorunlu deprem sigortasının 1999'daki depremin ardından hayata geçirildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin deprem ülkesi olması nedeniyle sigortaların yapılması gerektiğini dile getirdi.
DASK bünyesindeki deprem teminat havuzuna finansal güvence sağlandığını dile getiren Şimşek, "2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarı ise yaklaşık 3,7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Adı da zorunlu sigorta ama sigortalık durumu hala düşük.
ZORUNLU AFET SİGORTASININ DETAYLARI
Bakan Şimşek zorunlu afet sigortasının detaylarını şu şekilde açıkladı:
"Bu yıl içerisinde, 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak.
2000 yılında iyi bir reform yapılmış, zorunlu deprem sigortası getirilmiş, şimdi biz bir adım daha öteye geçip iklim değişikliğini de dikkate almamız lazım. Doğal afetlerin sıklığını artırma riskine karşı tedbir olarak, şimdi 'zorunlu afet sigortası yapacağız' diyoruz. 12. Kalkınma Planımızda bu düzenleme de yer alıyor. Ev eşyası dahil diğer bütün boyutlarıyla riskleri kapsamış olacak. Böylece ülkemizin sigortacılık oranı artmış olacak."
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı