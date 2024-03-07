Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu olacak, yeni afet sigortası yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortasının ardından evi olan herkesi ilgilendiren yeni bir sigorta için çalıştıklarını duyurdu. Bakan Şimşek, bu yılın sonunda zorunlu afet sigortası getirmek istediklerini söyleyerek, detayları anlattı.

Türkiye'nin yüreği asrın felaketiyle yandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Depremin ardından hükümet kentsel dönüşüm başta olmak üzere önlemlerine hız verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda atılacak önemli bir adımı daha duyurdu. Bakan Şimşek, yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getireceklerini söyledi.

Bakan Şimşek bugün 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Deprem sigortasının kapsamının çok dar olduğunu söyleyen Şimşek, "Bu yıl içerisinde, 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortası sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak" dedi.

TÜRKİYE DEPREM ÜLKESİ, BAŞKA SEÇENEK YOK

Depreme dayanaklı binaların tasarımlarının oluşturulmasının önemine işaret eden Şimşek, "Türkiye büyük bir oranda deprem ülkesi. Depremle yaşamak dışında bir seçeneğimiz yok. Onun için de mutlaka dirençli yapıları inşa etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.