Faciayı önleyen manevra! Kazadan kıl payı kurtuldular, o anlar kamerada
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antakya'da hafriyat kamyonu ile halk otobüsünün çarpışmasına ramak kala sürücünün yaptığı manevra faciayı önledi. İçinde 6 yolcunun bulunduğu otobüste maddi hasar oluştu.
Hatay'ın Antakya ilçesi Karaksı Mahallesi’nde sabah 09.40 sularında trafikte ilerleyen Antakya-Sahra Hastanesi hattında çalışan 31 HO 1305 ISUZU marka halk otobüsü, karşıdan gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Halk otobüsü şoförü, karşıdan gelen kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark edince son anda manevra yaptı. Otobüs sürücüsünün manevrası 2 aracı kafa kafaya çarpışmaktan kurtarırken, kaza sonrası içinde 6 yolcunun bulunduğu otobüste maddi hasar oluştu.
O anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.