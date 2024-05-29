Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak vaat! Dolar yerine İslam dinarı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz. Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da düzenlenen bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomide yeni fetihler gerçekleştireceklerini belirten Erbakan, Amerikan dolarının ortadan kaldırılacağını ve İslam dinarına geçileceğini ifade etti.

Milli Gençlik Derneği tarafından Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "İstanbul'un Fethi" programında konuşan Erbakan, öncelikle fethin yıl dönümünü kutladı.

"İNSANLIK TARİHİNE VURULMUŞ MÜHÜRDÜR"

Ayasofya'nın bu tarihi fethin çağlar aşan sembolü olduğunu belirten Erbakan, "Ayasofya, merhum Erbakan hocamızın yıllar boyunca ifade ettiği gibi Hakk'ın batıla galebe çalmasının, Hakk'ın batıla üstün gelmesinin en önemli sembollerindendir. Ayasofya'nın Sultan Fatih tarafından kiliseden camiye dönüştürülerek ibadete açılması, fethin insanlık tarihine vurulmuş mührüdür" diye konuştu.

Erbakan, Ayasofya Camisi'nin, İstanbul'un İslam toprağı olduğunun ve öyle kalacağının en önemli sembolü ve göstergesi olduğunu, bunun doğrudan doğruya Fatih Sultan Mehmet Han tarafından vakıf senediyle teminat altına alındığına işaret etti.

"DOLAR ORTADAN KALDIRILACAK, İSLAM DİNARINA GEÇİLECEK"

Mekke'nin, Kudüs'ün, İstanbul'un fethi gibi yeni dönemde yeni fetihleri gerçekleştireceklerini ilan ettiklerini anlatan Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dış politikada fetihler gerçekleştireceğiz; tekebbür, çifte standart, savaşlar, işgaller olmayacak, kaba kuvvet değil, hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz; sömürü, faiz, haksız kazançlar olmayacak, nimet, külfet dengesi dengelenmiş olacak, haksız vergiler olmayacak. Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah. Paylaşımda adalet temsil edilecek.

Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak. Hukuk alanında fetihler gerçekleştireceğiz; çifte standart değil, adalet hakim olacak, kul haklarına riayet edilecek. Güçlüler haklı sayılmayacak, haklılar güçlü olacak inşallah."