İki ay arayla meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından ‘afet bölgesi’ ilan edilen Balıkesir Sındırgı’da dün akşam yeniden peş peşe depremlere meydana geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem üretiminin durağan değil dinamik ve zamana bağlı olduğunu belirterek “Sındırgı'da depremi fay değil akışkanlar konuşturuyor!” diye uyardı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 3 ayda ‘deprem fırtınası’ oluşmuş, 18 bine yakın sarsıntı kaydedilmişti.

6,1’lik deprem sonrasında sallanmaya devam eden kentte sarsıntıların ikisinin 6,1, yaklaşık 80'inin ise 4'ün üzerinde olduğu belirlenmişti.

MERKEZ ÜSSÜ YİNE SINDIRGI

Tektonik hareketliliğin sürdüğü bölgede dün, merkez üssü Sındırgı olan birkaç deprem daha meydana geldi.

Fayın kucağındaki Sındırgı’da peş peşe depremler sonrası korkutan uyarı

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre,

Saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde, 11,58 kilometre derinlikte,

Saat 23.11'de 4,1 büyüklüğünde,11,58 kilometre derinlikte,

Saat 23:28'de 4.4 büyüklüğünde,13.65 kilometre derinlikte depremler meydana geldi.

Sındırgı’da meydana gelen peş peşe depremler sonrasında yeniden “Büyük deprem mi olacak?” endişesi gündem olurken, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan depremlere ilişkin bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Osman Bektaş

“FAY DEĞİL AKIŞKANLAR”

Sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Bektaş, “Sındırgı'da depremi fay değil akışkanlar konuşturuyor!” diye uyardı.

“Sındırgı’daki deprem fırtınasının durup yeniden başlaması, deprem üretiminin durağan değil dinamik ve zamana bağlı olduğunu gösterir” diye belirten Bektaş, bu kesintili sismisitenin yalnızca tektonik gerilme ile açıklanamayacağını söyledi.

“DÜZENSİZ ARALIKLARLA GELİŞTİ”

Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Fay zonunda dolaşan akışkanların gözenek basıncını değiştirmesi, deprem üretimini kontrol eden esas mekanizma olmalıdır. Bu da Marmara'daki tarihsel depremlerin zamana bağlı olarak düzenli tekrarlanmadığını; akışkan kontrollü dinamik süreçler nedeniyle düzensiz aralıklarla geliştiğini gösterir.

6.1’LİK DEPREM

AFAD 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tespitlere ilişkin "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu yayımlamıştı.

Raporda, 10 Ağustos saat 19.53'te Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem olduğu hatırlatılmıştı.

11 BİN 10 ARTÇI

28 Eylül saat 00.00'a kadar büyüklükleri 0,6 ile 4,9 arasında değişen 11 bin 10 artçı depremin meydana geldiği, bunlardan 44'ünün büyüklüklerinin 4 ile 5 arasında olduğu belirtilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmaları sonrası Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm ile Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

6,1’LİK BİR DEPREM DAHA

Sındırgı’da 27 Ekim’de saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLMİŞTİ

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını belirtmişti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu "Sındırgı'mızın 75 kırsal mahallesi var. 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla muhtarlıklarımızla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybının olmadığını söylemek istiyorum” demişti.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi iki ay arayla meydana gelen iki adet 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesi ilan edilmişti.

