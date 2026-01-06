İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırıda yeni gelişme! 7 şüpheli tutuklandı
Üsküdar’da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı. Saldırıda AK-47 ve tabanca kullanıldığı belirtildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar’da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan incelemelerde, saldırıda AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabanca kullanıldığı tespit edildi. Şüpheliler, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini kararlaştırdı. Soruşturma yetkilileri, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve saldırının arka planına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.
