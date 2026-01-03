Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik Üsküdar'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

Üsküdar’da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen çok sayıda şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVINDE

30 Aralık 2025 tarihinde, AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabancayla gerçekleştirilen saldırıya iştirak ettikleri belirlenen 3 şüpheli, yakalanmalarının ardından 2 Ocak’ta sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 GÖZALTI VAR

Soruşturmanın devamında, saldırıyı doğrudan gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi bugün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Fenerbahçe tribün lideri saldırısında şok detay! El bombası bulundu

EL BOMBASI, UZUN NAMLULU TÜFEK...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dikkat çeken miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı çap ve ebatlarda çok sayıda fişek bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, olayla bağlantısı olduğu belirlenen firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın ise titizlikle devam ettiği bildirildi.

