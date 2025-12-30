Fenerbahçe’nin tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Gümüştekin tedaviye alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Fenerbahçe tribün liderlerinden olan İbrahim Gümüştekin, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.

İbrahim Gümüştekin

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; hastaneye kaldırılan Gümüştekin, tedaviye alınırken; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayın nedeni ve perde arkası araştırılıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası