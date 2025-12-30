Serie A temsilcisi Milan'dan 15 Ocak 2024'te geldiği Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve yarım sezonda yolların ayrılmasına karar verilen Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic, Eylül 2024'te transfer olduğu Kızılyıldız'da 'yılın futbolcusu' ödülüne layık görüldü.

Fenerbahçe'den gönderilen Rade Krunic, Sırbistan'da adından sıkça söz ettiriyor. Dönemin teknik direktörü İsmail Kartal tarafından özellikle istenen ancak sarı-lacivertli forma altında beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki orta saha, 2024-2025 sezonunun başında Kızılyıldız'a bedelsiz olarak transfer oldu.

Rade Krunic

21 MAÇTA 4 GOL BİR ASİST: YILIN FUTBOLCUSU

Deneyimli futbolcu, Sırbistan temsilcisinde kısa sürede takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. Üç kulvarda çıktığı 21 maçta 1597 dakika sahada kalan ve 4 gol, bir asistlik skor katkısı veren Bosnalı oyuncu, Kızılyıldız'ın kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynadı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Krunic, Sırbistan'da '2025 yılının en iyi futbolcusu' seçildi.

Krunic, Fenerbahçe'ye transferi sonrası, "Burada olmamı çok istediler ve bu beni çok mutlu etti, sonunda buradayım" açıklamasını yapmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Ocak 2024'te İtalyan ekibi Milan'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Krunic'in sezon sonunda 3,5 milyon euroya 'zorunlu opsiyon' maddesi devreye girmişti. Bosnalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta gol sevinci yaşayamazken, bir asist yaptı.

