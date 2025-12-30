F.Bahçe, Sörloth’ta problem çıkma ihtimaline karşı hazırlıklı. Kuzeyin Kralı için Atletico Madrid’den cevap bekleyen sarı lacivertliler açıkta kalmamak adına Milan’la Nkunku, Roma’yla Dovbyk pazarlığı yapıyor. Yeni golcü mutlaka gelecek.

Cenk Tosun’u silen, En-Nesyri’yi satış listesine koyan F.Bahçe için devre arasında golcü transferi olmazsa olmaz. Kuzeyin Kralı Alexander Sörloth’la prensip anlaşmasına varan sarı lacivertliler, henüz Atletico Madrid’i ikna edemediği için alternatif isimlerle de görüşmeleri sürdürüyor. Domenico Tedesco’nun Leipzig’den öğrencisi Christoph Nkunku hedefteki ilk isim. 28 yaşındaki Fransız, yeteri kadar forma şansı bulamadığı Milan’dan ayrılmak istiyor ve kariyer rekorunu kırdığı hocası Tedesco’yla yeniden çalışmaya sıcak bakıyor. Ancak adı Galatasaray’la da anılan Nkunku için İtalyan devinin 35 milyon avroluk talebi transferin önündeki en büyük engel.

İKİ GOLCÜ BİRDEN

Fenerbahçe, Milan’la bu rakamı aşağı çekebilmek adına pazarlıkları sürdürürken, bir yandan da Roma’yla temasa geçti. Sarı lacivertliler, başkent ekibinin kadroda düşünmediği Artem Dovbyk için nabız yokladı. Adı sezon başında da gündemde olan 28 yaşındaki Ukraynalı golcü için Roma, 20 milyon avro bonservis istiyor. Everton’ın da listesinde bulunan Dovbyk için Fenerbahçe’nin Roma’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Duran’ın yanına en az bir golcü alacak olan Fenerbahçe’nin şartların uygun olması hâlinde iki transfer yapıp gelecek sezonu da garantiye alma planı yaptığı da gelen haberler arasında.

JAYDEN’A YOL GÖRÜNDÜ

Newcastle’ın da istediği Jayden Oosterwolde için elini çabuk tutma kararı alan Roma transferi bitirmeye yakın. Hollandalı savunmacının menajeriyle masaya oturan İtalyan devinin, Fenerbahçe’nin 20 milyon avroluk bonservis talebini ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Oosterwolde’nin ayrılık ihtimaline karşılık stoper arayışlarına hız veren sarı lacivertliler, Union Berlin’in Portekizlisi Diogo Leite’yle temasa geçerken, adı Benfica’yla anılan Trabzonsporlu Batagov da adaylar arasında.

