Tahran yönetimi “İsrail’e karşı bölgesel istikrarın sağlanması için Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye ile iş birliğine hazırız” açıklamasında bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, İsrail’e karşı bölgesel istikrarın sağlanması maksadıyla bölge ülkelerinin iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

El Cezire’ye konuşan Laricani, İsrail’in bölgede maceracı bir rol oynadığını ve savaş için bahane oluşturmaya çalıştığını savunarak “Bölge ülkelerinin yetkilileri, İsrail’in bölgeyi karıştırmak için plan yaptığını biliyor. İran, İsrail’e karşı bölgesel istikrarın sağlanması maksadıyla Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye ile iş birliğine hazır” diye konuştu.

Laricani, ülkesinin müzakerelerde iş birliğine açık olduğunu belirterek “Trump’ın sık sık dile getirdiği amaç İran’ın nükleer silaha sahip olmamasıdır. Bu İran’ın karşı çıkmadığı ortak noktadır. Önceki dönemlerde de müzakere taraftarıydık şimdi de” ifadesini kullandı. Müzakere sürecinin uzatılmaması gerektiğini vurgulayan Laricani “Füze konusu İran’ın ulusal güvenliğini ilgilendiren bir mesele olduğu için görüşmelerde bu konu yer almayacak. Nükleer mesele dışındaki her konu süreci akamete uğratır” uyarısında bulundu.

İSRAİL BARIŞ İSTEMİYOR

Laricani, müzakere görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması ve ABD’nin muhtemel saldırısına ilişkin “Karşı tarafın (ABD) önceki tecrübeleri dikkate alarak yeni bir savaş aradığını düşünmüyorum ancak bize zor kullanırlarsa karşılığını alırlar. Savaş peşinde değiliz ama hazırlıklıyız. Biz ABD ile müzakere ediyoruz. İsrail devreye girerek müzakereleri sabote etmeye çalışıyor. Bugün en büyük düşmanımız İsrail” şeklinde konuştu.

İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük çatışma süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan Laricani, İran’ın içindeki İsrail casuslarının propagandasının yapıldığı kadar güçlü olmadığının altını çizerek “Elbette bazı ihmaller meydana geldi ancak casus ağlarına ciddi darbe vurduk ve güvenlik tedbirleri artırıldı. İsrail saldırısı ülkemizde büyük bir birlik oluşmasına neden oldu ve bu önemli bir kazanım” dedi.

