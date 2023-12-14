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    FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde gizli bölmede yakalandı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı
    FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde gizli bölmede yakalandı
    Fetö, Osmaniye

    Osmaniye'de, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü jandarma operasyonuyla evidenki gizli bölümde yakalandı.

    Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.M.G'nin saklandığı evi tespit etti.

    Jandarma, adrese düzenen operasyonda H.M.G'yi yatak odasında elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakaladı.

    FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde gizli bölmede yakalandı

    İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.

     

     

     

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