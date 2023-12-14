FETÖ hükümlüsü, saklandığı evde gizli bölmede yakalandı
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Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı
Osmaniye'de, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü jandarma operasyonuyla evidenki gizli bölümde yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.M.G'nin saklandığı evi tespit etti.
Jandarma, adrese düzenen operasyonda H.M.G'yi yatak odasında elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakaladı.
İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.