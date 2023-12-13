Kocaeli’de yakalanan FETÖ firarisi yarbay tutuklandı!

13 Aralık 2023 19:30 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 19:34

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’de FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ihraç firari yarbay tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, TSK yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede, 2018 yılı Mart ayından itibaren firarı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan ihraç yarbay E.M. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Terör örgütü FETÖ’ye yönelik mücadele kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Aydın’da FETÖ operasyonu düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koordineli çalışma başlatıldı.

Dallıca Mahallesi’nde “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheli yakalandı.Uzunköprü ilçesinde Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Kartalları, 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 3 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen 3 şüpheli, kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.