FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

18 Ocak 2024 09:17 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 09:18

Terör örgütü FETÖ mensuplarına kaçış yok... Devletin kılcal damarlarından temizlenen, güncel yapılanmalarına geçit verilmeyen 2016'daki darbe girişiminin müsebbi FETÖ'ye yönelik soruşturmalar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

FETÖ'CÜ ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİ KAÇARKEN YAKALANDI

Bu kapsamda Edirne'de eski emniyet müdürleri yasa dışı yolardan Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi Alibey köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan grup tespit etti.

Yakalanan şüphelilerin kimlik tespitinde FETÖ üyesi olma suçundan aranan ihraç emniyet müdürleri olduğu belirlendi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Y.K. ve Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.