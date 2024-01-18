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    FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Edirne'de güvenlik güçleri, FETÖ'cü eski emniyet müdürlerini Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

    FETÖ&#039;cü eski emniyet müdürleri Yunanistan&#039;a kaçarken yakalandı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Terör örgütü FETÖ mensuplarına kaçış yok... Devletin kılcal damarlarından temizlenen, güncel yapılanmalarına geçit verilmeyen 2016'daki darbe girişiminin müsebbi FETÖ'ye yönelik soruşturmalar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    FETÖ'CÜ ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİ KAÇARKEN YAKALANDI

    Bu kapsamda Edirne'de eski emniyet müdürleri yasa dışı yolardan Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi Alibey köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan grup tespit etti.

    Yakalanan şüphelilerin kimlik tespitinde FETÖ üyesi olma suçundan aranan ihraç emniyet müdürleri olduğu belirlendi.

    İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

    Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Y.K. ve Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FETÖEmniyet MüdürüYunanistan
    Haberler > Gündem > FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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