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FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 11 kişinin tespit edildiği bildirildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi