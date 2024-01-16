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    FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı.

    FETÖ&#039;nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 11 kişinin tespit edildiği bildirildi.

    Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltı
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