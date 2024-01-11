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    Kırgızistan'daki darbe girişiminde 'FETÖ' izi!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, halkı ayaklandırarak darbe yapmaya hazırlanan gruba operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alınırken, bir evde bulunan FETÖ elebaşına ait kitap dikkat çekti.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, halk ayaklanması yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yapan gruba operasyon düzenlendiği belirtildi.

    ABD'YE PARA TRANSFERİ

    Açıklamada, halkı ayaklandırmak için hazırlık yaptığı iddia edilen bir kişi ile ABD'deki bazı isimlerden para transferi planladığı öne sürülen bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

    DARBE GİRİŞİMİNİN FİNANSÖRÜ ÇIKTI

    "İktidarı zorla ele geçirmeye yönelik hazırlık yaptıkları" iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan İmamidin Taşov ve Tilekmat Kurenov’un gözaltına alınan şüphelileri desteklediği öne sürülen açıklamada, zanlıların Taşov'un iktidarı devirmeye yönelik hazırlık ve organizasyonların finansörü olduğu yönünde ifade verdikleri kaydedildi.

    Kırgızistan'daki darbe girişiminde 'FETÖ' izi!

    FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN KİTABI DİKKAT ÇEKTİ

    Açıklamada, operasyon kapsamında Taşov'un ikamet ettiği evlerde aramalar yapıldığı ve lüks araçlara, para ve ziynet eşyalarına el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

    Mili Güvenlik Devlet Komitesi, yapılan operasyon ve arama faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

    Bir fotoğrafta, yatak odasındaki aynanın üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı "Yol Mülahazaları" kitabı dikkati çekti.

    Kırgızistan'daki darbe girişiminde 'FETÖ' izi!

    Gruba yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

    TAŞOV HAKKINDA ARAMA BÜLTENİ ÇIKARILDI

    İmamidin Taşov, Kasım 2023'te mülk sahiplerinin şikayeti üzerine Komite tarafından gözaltına alınmış, aralıkta kefaletle serbest bırakılmıştı.

    2021'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Taşov, 9 Ocak gecesi yayımladığı videoda, güvenlik güçleri hakkında çeşitli iddialar dile getirmiş, iktidar için "Sınırı aştınız" ifadesini kullanmıştı.

    Komite, Kırgızistan’da inşaat şirketi sahibi olan Taşov hakkında arama kararı çıkarmıştı.

    Aranan Tilekmat Kurenov ise yasa dışı gösteri düzenlemek suçlamasıyla gözaltına alınmış, ekim ayında serbest bırakıldıktan sonra ülkeden ayrılmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FetöKırgızistan
    Haberler > Dünya > Kırgızistan'daki darbe girişiminde 'FETÖ' izi!
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