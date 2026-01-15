İhlas Haber Ajansı
FETÖ'den ihraç edilmişti! Uyuşturucuyla yakalandı
Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda 2016 yılında öğrenci iken FETÖ/ PDY terör örgütü üyeliğinden ihraç olan 30 yaşındaki S.K., Sakarya’da aracındaki stepne içine sakladığı 1 kilogram uyuşturucuyla yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenciyken FETÖ/ PDY terör örgütü üyeliğinden ihraç olan S.K. (30) isimli şüphelinin İstanbul’dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine düğmeye bastı.
TUTUKLANDI
Yapılan operasyonda şüphelinin kullandığı araç, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerde durduruldu. Yapılan araç aramasında stepneye zulalanmış halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
