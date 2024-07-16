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Filistin'e destek veren Danimarkalı aktivistler Oresund Köprüsü'ne "Soykırımı durdurun" pankartı astı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, Filistin, Soykırım, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Filistin'deki vahşeti dünyanın dört bir yanında tepki çekmeye devam ediyor. Danimarkalı aktivisler, ülkelerindeki ünlü Oresund Köprüsü'ne astıkları "Soykırımı durdurun" pankartıyla gündem oldu.

İsrail'in Filistin'deki katliamı dünyanın her yerinde tepki çekmeye devam ediyor. Ülkelerin siyasetçileri Gazze'deki vahşete sessiz kalsa da, milyonlar İsrail'e tepki gösteriyor.

Filistin'e destek veren Danimarkalı aktivistler Oresund Köprüsü'ne

"SOYKIRIMI DURDURUN"

Son olarak Danimarka'da toplanan aktivistler, Kopenhag'dan Holbaek'e giden otoyola bakan Oresund Köprüsü'ne çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'te başlattığı katliama tepki gösteren aktivistler, köprüye pankart astı.

Filistin'e destek veren Danimarkalı aktivistler Oresund Köprüsü'ne

İsrail'in Filistinli sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığı katliamın bitmesi için mücadele eden Danimarkalı aktivisler, Oresund Köprüsü'ne astıkları "Soykırımı durdurun" pankartıyla gündem oldu.

Filistin'e destek veren Danimarkalı aktivistler Oresund Köprüsü'ne

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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