Filistin'e destek veren Danimarkalı aktivistler Oresund Köprüsü'ne "Soykırımı durdurun" pankartı astı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme:

İsrail, Filistin, Soykırım, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Filistin'deki vahşeti dünyanın dört bir yanında tepki çekmeye devam ediyor. Danimarkalı aktivisler, ülkelerindeki ünlü Oresund Köprüsü'ne astıkları "Soykırımı durdurun" pankartıyla gündem oldu.