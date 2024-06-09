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Filistinli yaşlı adam Türk gazeteciyi alnından öptü: Umudumuz Türkiye

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Gündem Haberleri

Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya giden Filistinli yaşlı bir adam, TRT muhabirini görünce gözyaşlarını tutamadı. "Tutunacak son dalımız Türkiye" diyen adam, "Umudumuz sizsiniz. Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin" dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan Filistinli yaşlı bir adam, TRT muhabirini görünce duygusal anlar yaşadı.

Muhabiri alnından öpen ve gözyaşlarını tutamayan yaşlı adam, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.

"BİZİ YOK EDİYORLAR. UMUDUMUZ SİZSİNİZ"

Filistinli amca, "Bizi yok ediyorlar. Umudumuz sizsiniz. Her bir Türk'ü alnından öpüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin" dedi.

Muhabir Mücahit Aydemir, yaşlı adamın sözleri karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

İHA VE UÇAKLA VURDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu bölgelere eş zamanlı yoğun saldırı başlattı. Savaş uçağı, tank ve İHA'larla saldıran işgal ordusu, en az 210 kişiyi öldürdü, saldırılarda 400 kişi ise yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 37 bine yaklaştı.

Düzenleyen:  - Gündem
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