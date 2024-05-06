Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Film sahnesi değil, gerçek! Suç makineleri kovalamaca sonunda yakalandı

Film sahnesi değil, gerçek! Suç makineleri kovalamaca sonunda yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Film sahnesi değil, gerçek! Suç makineleri kovalamaca sonunda yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’da ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayan ve haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 4 şüpheli, kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalanırken, 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yürütülen suç ve suçlularla mücadele çerçevesindeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç, ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan şüpheli araç, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan araştırmada, araç sürücüsü E.E.’nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan 5 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından arandığı, yolcu koltuğunda bulunan A.K., Y.A. ve A.T. isimli şahıslardan, A.K.’nin de çok sayıda suç kaydı olduğu ve “Uyuşturucu Madde Kullanmak” maddesinden 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ayrıca şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 1 adet kelebek tabir edilen bıçak, şüpheli Y.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise Denizli’den çalındığı anlaşılan 1 adet motosiklet ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 4 şahsın, Nazilli Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde ise uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Araç şoförü E.E. isimli şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak” suçundan adli işlem yapılırken, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda da toplam 36 bin 942 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kovalamacanın ardından yakalanan 4 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, gözaltına alınan E.E. ve A.K. isimli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödül töreni görkemli bir gala ile gerçekleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orman İşletme Müdürlüğü deposunda patlama: 2’si ağır 3 yaralı - GündemOrman İşletme Müdürlüğü deposunda patlama: 2’si ağır 3 yaralıSokak ortasında dehşet! Genç kız sevgilisini defalarca bıçakladı - GündemGenç kız sevgilisini defalarca bıçakladıYSK kesin sonuçları ilan etti! İşte seçimin yenileneceği yerler - Gündemİşte seçimlerin yenileneceği yerler1 Mayıs olaylarında 12 kişinin daha tutukluluğu istendi - Gündem1 Mayıs olaylarında 12 kişinin daha tutukluluğu istendiDüğün konvoyunda bahşiş kavgası! Arabayla üzerinden geçti - GündemDüğün konvoyunda bahşiş kavgası! Arabayla üzerinden geçtiÖlüm çukurunda hayatını kaybetmişti: Minik Edanur soruşturmasında Ağaç A.Ş. Genel Müdürü teslim oldu - GündemMinik Edanur soruşturmasında yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...