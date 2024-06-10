Fındık büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti! Şehir beyaza büründü

Kars'ta sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ise araçlarının üzerine battaniye ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.

Baharın habercisi olan sıcak havalarda beklenmedik doğa olayları yaşanmaya devam ediyor. Günlerdir Ankara'da etkisini gösteren yağışlar nedeniyle şehrin bazı bölgelerinden gelen sel görüntüleri felaketin boyutu gözler önünü serdi. Yurdun genelinde benzer olaylar yaşanırken Kars'ta yağan fındık büyüklüğünde dolu hayatı felç etti.

15 DAKİKA FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI

Kentte etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık 15 dakika yağan dolu, bir anda etrafı beyaza bürürken, kentin ana caddeleri sular altında kaldı.

"KURBAN OLDUĞUM GÖRÜYOR, KİME NE VERECEĞİNİ BİLİYOR"

Kars'ta son günlerde dolu yağışının etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Vallahi yine dolu, yine ben, yine Kars. Nasip, bu yıl bizim nasibimiz doludan açıldı. Kurban olduğum görüyor, kime ne vereceğini biliyor. Çok fazla yağdı. Şehir merkezinde ana yol, dört yol su altında vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüyor. Ben de az önce sırılsıklam su idim. Arabamı kurtarmak için tamamen ıslandım" dedi.



Sağanak yağmur ve dolunun etkili olduğu Kars'ta çok sayıda araç doludan zarar görürken, bazı iş yerlerinin bodrumlarına su doldu. Dolu, ekili tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.