Foyalarını döktü, kabahatli oldu! Barış Yarkadaş disipline sevk edildi

HABER MERKEZİ - CHP’den ihracı istenen ve tedbirli olarak CHP Disiplin Kuruluna sevk edilen Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında partide milletvekili adaylarının belirlendiği sürece ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a seslenerek “Nasıl milletvekili olduğunu biliyoruz” diyen Yarkadaş, Başarır’ın dönemin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi tarafından milletvekili listesine yazdırıldığını söyledi. Yarkadaş, İlgezdi’nin Yargıtay’daki bazı dosyalarının Ali Mahir Başarır tarafından çözüldüğünü, bunun karşılığında Başarır’ın Mersin’den milletvekili yapıldığını söyledi.

Yarkadaş, şöyle konuştu:

“İstanbul’da yaşıyorsun, Kartal’da oturuyorsun, Kartal Adliyesinin karşısında ofisin var, Mersin’le uzaktan yakından bir ilgin yok. Dönemin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın odasına giriyor. Tezcan o dönem milletvekili listelerini yazıyor. İlgezdi ‘Ağabey kimler var açsana listeyi’ diyor. Bir belediye başkanı, genel başkan yardımcısının odasına girip listeyi açtırıyor. Bu güç nereden geliyor? İlgezdi ‘Mersin’de kim var’ diye soruyor ve Ali Mahir Başarır’ı arıyor, ‘Milletvekili olmak istiyor musun?’ diye soruyor, ‘Evet, istiyorum ağabey’ diyor, ‘git Mersin’den başvuru yap’ diyor. Listeden üçüncü ismi çıkarıyorlar. Ali Mahir Başarır, İstanbul Kartal’da otururken belki de 20 yıldır gitmediği Mersin’den milletvekili oldu. Ali Mahir Başarır, Battal İlgezdi’nin avukatıydı, Yargıtay’da birkaç dosyayı halletti.”