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Haberler > Gündem > Galatasaraylı baba-kıza saldıranlar yakalandı! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Galatasaraylı baba-kıza saldıranlar yakalandı! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu’nda oynanan voleybol maçından sonra ellerinde Galatasaray pankart ve bayrağı olan baba ile kıza saldırarak darp eden şüpheliler yakalandı. Saldırı anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda 5 Nisan tarihinde saat 17.00 sıralarında oynanan Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyesi voleybol müsabakası sonrasında ellerinde Galatasaray’a ait pankart ve bayrak bulunan U.İ ile kızı E.N.İ ve arkadaşı K.M. darbedildi.

Galatasaraylı baba-kıza saldıranlar yakalandı! Kamera görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

ÇOCUĞA TEKME ATMIŞLAR

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Olay günü U.İ. isimli şahsın, küçük kızı E.N.İ. ve arkadaşı K.M. ile maç bitiminde, saat 19.30 sıralarında spor salonunun bahçesine çıktıklarını, yolun karşısından gelen şahısların, U.İ. isimli şahsa saldırıp darp ederek elinde bulunan poşetin içerisindeki Galatasaray'a ait pankart ve bayrakları aldıklarını belirledi. Yaşı küçük E.N.İ.'ye tekme attıkları, emniyet görevlilerini görünce olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. 

Galatasaraylı baba-kıza saldıranlar yakalandı! Kamera görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

YAKALANAN SALDIRGANLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayı örgütleyen H.B.A, M.B.Ö. isimli şahıslar ile olayda bulunan M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E. isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında, Y.B.’nin ‘mala zarar vermek’ suçundan, M.B.Ö.'nün ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Galatasaraylı baba-kıza saldıranlar yakalandı! Kamera görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

Yakalanan şüpheli şahıslar, "Yağma”, “Kasten Yaralama” ve “6222 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun baba ve kızına saldırdıkları, baba U.İ.’yi darp ederek yere düşürdükleri ve elinde bulunan Galatasaray'a ait pankart ve bayrakları aldıkları görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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